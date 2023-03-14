«Верх абсурда»: в Госдуме выступили против наказания за лайки в соцсетях

Привлечение к ответственности за оставление лайков и реакций на публикации в социальных сетях может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от «Новых людей», рассказал депутат Антон Ткачев.

По его словам, документ уже направлен в правительство:

«Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях», – рассказал Антон Ткачев.

По его словам, лайк не может считаться злостным и планируемым преступлением. Более того, в отдельных случаях люди могут поставить их, даже не ознакомившись с материалом публикации или просто случайно.

Предполагается, что новый закон внесет изменения в статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием. Они больше не будут распространяться «на выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях». Примечательно, что эту позицию уже озвучивал Верховный суд, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Антона Ткачева.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственной Думе России намерены бороться с треш-стримерами.

Государственная дума партия "новые люди"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге девочка пострадала после падения на нее куска льда, ...
Важные траты: Смольный выделит 1 млрд рублей на репутацию в соцсетях
Петербуржец проведет больше 6 лет в тюрьме за убийство на детской площадке
«Верх абсурда»: в Госдуме выступили против наказания за лайки в соцсетях
Петербург и Ленобласть сокращают объемы дорожных работ почти на 40%
В Смольном признались, что потепление не сделало уборку снега легче
72-летняя петербурженка потеряла больше 6,5 миллионов на попытке заработать
Треш-стримерам перекрывают кислород: как Госдума будет с ними бороться