«Верх абсурда»: в Госдуме выступили против наказания за лайки в соцсетях

Привлечение к ответственности за оставление лайков и реакций на публикации в социальных сетях может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от «Новых людей», рассказал депутат Антон Ткачев.

По его словам, документ уже направлен в правительство:

«Верх абсурда – штрафовать людей за эмоции. Поэтому сегодня мы направим на рассмотрение правительства законопроект о запрете заводить дела за лайки в соцсетях», – рассказал Антон Ткачев.

По его словам, лайк не может считаться злостным и планируемым преступлением. Более того, в отдельных случаях люди могут поставить их, даже не ознакомившись с материалом публикации или просто случайно.

Предполагается, что новый закон внесет изменения в статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС РФ указанием. Они больше не будут распространяться «на выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях». Примечательно, что эту позицию уже озвучивал Верховный суд, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Антона Ткачева.

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