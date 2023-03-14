Важные траты: Смольный выделит 1 млрд рублей на репутацию в соцсетях

Администрация Санкт-Петербурга продолжает вкладывать деньги в перспективные направления. Так 980 миллионов рублей из городского бюджета будут выделены на создание PR-компании Смольного в социальных сетях и федеральных СМИ.

Связанную с данной инициативой документацию разместили на официальном сайте городского кабмина. Согласно ей, средства были направлены Ассоциации журналистов «Петроцентр». В ее обязанности будет входить выпуск газеты «Вечерний Санкт-Петербург», районных изданий, а также создание постов в социальных сетях по «социально значимым темам». Помимо этого, от структуры ожидают создания городского пула блогеров.

В пояснительной записке указано, что целью данной субсидии является повышение уровня осведомленности петербуржцев о «предстоящих и текущих событиях в политической, экономической, культурной и спортивной жизни» города.

Следует отметить, что к деятельности «Петроцентра» предъявляются вполне конкретные требования. Так, согласно пояснительной записке, структура должна ежемесячно выдавать 3,5 тысячи постов общим охватом 10 миллионов просмотров.

При этом, сформированный Ассоциацией пул блогеров и лидеров общественного мнения должен создавать 1 000 публикаций с общим охватом не менее 2 000 000 просмотров за весь период. Кроме того, в год за счет выделенных средств нужно добиться публикации 100 новостей регионального значения в федеральных средствах массовой информации.

Еще одно требование Смольного – выпуск газеты «Вечерний Санкт-Петербург» общим тиражом не менее 6 750 000 экземпляров за текущий 2023 год.

В то же время, улицы Северной столицы постепенно утопают в таящем снеге. Как ранее рассказывала Gazeta.spb, резкое повышение температуры в Санкт-Петербурге, естественным образом уменьшающее сугробы, не стало поблажкой для Александра Беглова. В настоящий момент все снегоуборочные службы города работают в усиленном режиме, сообщили в горадминистрации.