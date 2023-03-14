Стивен Сигал: я на миллион процентов русский

Известный своими ролями в боевиках актер Стивен Сигал назвал себя русским человеком на «миллион процентов». Такое заявление он сделал на учредительном съезде Международного движения русофилов.

«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру… Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», – высказался актер.

Следует напомнить, что в ноябре 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приеме Стивена Сигала в российское гражданство.

Уже в августе 2018 года он стал специальным представителем Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. У актера также есть орден дружбы, добавляет РИА Новости.

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