Путин: зарплаты россиян идут вверх

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина в стране наблюдается тенденция роста заработных плат. Gazeta.spb узнала о том, какие меры предпринимаются для ее сохранения у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения – на 1% в первом и во втором случае», – высказался Владимир Путин во время встречи с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

По его словам, несмотря на указанные данные тенденция идет на повышение, пишет РИА Новости.

Светлана Бессараб напомнила о том, что в рамках послания к Федеральному собранию РФ предложил повысить индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) еще на 10%. Таким образом, суммарное увеличение составит 18,5%.

«Они позволят существенно поднять заработные платы. При смене базовой тарифной ставки меняется и вся система», – подчеркнула она в разговоре с Gazeta.spb, отметив также, что данные изменения коснутся, как минимум, семи миллионов россиян с наименьшим уровнем доходов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно данным Росстата, в России наблюдается снижение уровня бедности населения до исторического минимума – 10,5%