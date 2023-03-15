Даже не ждали: Роспотребнадзор рассказал о признаках нехватки витаминов

Даже здоровый образ жизни и сбалансированное питание не всегда гарантируют достаточное содержание в организме всех необходимых ему веществ и витаминов. О том, как выявить их нехватку, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Соблюдать сбалансированное питание современному человеку очень сложно», – подчеркнули в сообщении, отметив, что выстроить правильный, обеспеченный витаминами рацион в настоящий момент не позволяют сами продукты.

Это касается, например, фруктов, которые продавцы, желая сохранить презентабельность и товарный вид, перед транспортировкой срывают еще зелеными. К тому времени в фруктах еще не успевает накопиться достаточное количество витаминов.

При этом о нехватке какого-то конкретного витамина речи, как правило, не идет. Чаще организм нуждается сразу в комплексе недостающих веществ. Это могут быть витамины B и C при нехватке растительной пищи и A, D и Е, содержащиеся в продуктах животного происхождения.

Иногда нехватку витаминов можно заметить самостоятельно. В эксперты Роспотребнадзора перечислили часть видимых признаков:

«[…] недостаток витамина А характеризуется сухостью кожи, ломкостью волос, появлением поперечных полосок на ногтях, заболеванием глаз, куриной слепотой (снижение зрения в темноте – прим ред.), гастритом […]», – привели пример в ведомстве.

Перечень симптомов витаминной недостаточности достаточно обширен и включает различные признаки от анемии до судорог, кровоточивости десен, низкой заживляемости ран и даже изменений в психике.

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