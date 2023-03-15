Новостройки Петербурга и Ленобласти перестали интересовать жителей

В течение февраля 2023 года по договорам долевого участия в Петербурге удалось продать 3,47 тысячи квартир. В совокупности их площадь составила 143,5 тысячи квадратных метров. Правда, есть одно но: это все-таки на 57% меньше, чем год назад, говорят аналитики портала DataFlat.ru.

При этом в целом было продано 2,35 тысячи квартир в Петербурге и 1,12 тысячи — в Ленобласти. Эти показатели тем не менее на треть меньше, чем в январе.

Конечно же, это не могло не сказаться на выручке застройщиков. Она обвалилась с 55,4 миллиарда рублей до 28,3 миллиарда рублей. При этом цены на новостройки за год выросли на 10%.

Ранее сообщалось, что грузооборот Большого порта уменьшился на 37,5%. Помимо прочего бюджет Санкт-Петербурга не досчитался пяти-шести миллиардов рублей в год из-за падения показателей автопроизводственного кластера.