Бюджет Петербурга не досчитался 3,4 млрд рублей из-за ухода иностранных компаний

Казна Санкт-Петербурга недополучила 3,4 миллиарда рублей – такую сумму могли дать налоги, которые выплатили бы иностранные компании, если бы не их уход в 2022 году. Сильнее всего ощущался уход крупных морских перевозчиков с российского рынка.

Согласно опубликованным данным, грузооборот Большого порта уменьшился на 37,5%. Помимо прочего бюджет Санкт-Петербурга не досчитался пяти-шести миллиардов рублей в год из-за падения показателей автопроизводственного кластера. Они также могут быть объяснимы уходом иностранных производителей и брендов.

Следует также упомянуть и о потерях в один миллиард людей, связанных с тем, что компании, продающие одежду и косметику, покинули рынок Северной столицы. Дочерние иностранные организации урвали из городского бюджета 1%, пишет «МК в Питере» со ссылкой на слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Смольный выделит 1 миллиард рублей на репутацию в соцсетях.