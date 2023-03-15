Ковид, ОРВИ и грипп забили Боткинскую больницу на 95%

Только нам начало казаться, что коронавирус, грипп и ОРВИ остались где-то в стороне и перестали нас мучить, как они сразу решили дать о себе знать. Как выяснилось, по данным на сегодняшний день, в Петербурге Боткинская больница забита под 95%. Такую информацию озвучил заместитель главного врача больницы Иван Федуняк.

Он рассказал, что такая обстановка складывается последние несколько месяцев. В большей степени стационар так загружен из-за пациентов с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. В основном среди пациентов люди старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями, рассказал он «Петербургскому дневнику».

Ранее стало известно, что Администрация Выборгского района принесла свои соболезнования семье девочки, которая скончалась во время занятий физкультурой. В администрации добавили, что и для школы, и для района это большая трагедия.