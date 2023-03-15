В Петербурге подозреваемый в убийстве полугодичной давности задержан уголовным розыском

Подозреваемый в убийстве полугодичной давности задержан уголовным розыском. Летом, 23 июля 2022 года, в полицию поступило сообщение о том, что в Ленинградской области в поселке Всеволожского района, Малые пороги дом 24, совершено убийство. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции было обнаружели тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сейчас же, 14 марта 2023 года ранним утром. в ходе оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 16 по 2-му Микрорайону поселка им. Свердлова сотрудники уголовного розыска Главка по подозрению в совершении данного преступления был задержан 61-летний гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 8-летнюю девочку упала наледь, в результате чего она закономерно получила травмы. Вопрос привлек внимание городского ГСУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 13 марта, у одного из домов по Краснопутиловской улице.