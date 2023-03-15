Скоро в Петергофе откроют фонтаны

Жители и гости города смогут вновь гулять по российскому «Версалю» Петергофу. Так, 22 апреля состоится открытие фонтанов, многие гости парка ждут этого каждый год. Об этом сообщает «Табло СМИ» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Традиционно в этот день состоится масштабный и красочный праздник фонтанов. Для прохода будет достаточно входного в Нижний парк, рассказали в пресс-службе музея.

Купить билеты можно будет за две недели до начала мероприятия.

Ранее сообщалось, что Государственный музей-заповедник «Царское село» в поисках подрядчика, который спроектирует парковку. Она должна появиться на месте стадиона в Александровском парке. Как говорит руководство музея, стадион все равно уже десятки лет не используется по своему прямому назначению. В частности, здесь выгуливают «музейных» лошадей.