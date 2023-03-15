«Робота-адвоката» судят за отсутствие у него юридического образования

На искусственный интеллект (ИИ), который должен был стать первым в мире «роботом-адвокатом», подали в суд. Причина — отсутствие профильного образования и отсутствия лицензии на работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, в суд обратилась американская юридическая фирма Edelson. Они обратились к компании-владельцу с претензией, что те предлагают юридические услуги, «маскируя их под легальную практику».

Фактически, робот — чат-бот, который помогает вам выстроить линию защиты и принимать участие в судебных делах. Бот даже задает вопросы, чтобы понять, можно ли подать апелляцию. Более того, он может создать даже заявление, с которым вам и нужно обратиться в суд.

Представители DoNotPay (владельцы) пока не дали официальный комментарий по поводу иска в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Мегафон увеличил скорость интернета в Ленобласти к началу дачного сезона – оператор расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую для передачи данных. Таким образом, увеличилась емкость и пропускная способность сети, а также на 10% выросла скорость мобильного интернета.