От коронавируса скончались восемь жителей Петербурга

Коронавирусная инфекция захватывает мир уже третий год, все никак не хочет отпускать человечество. Каждый день в новостной повестке фиксируется информация о количестве заболевших, выздоровевших и умерших. К сожалению, статистика продолжает быть не утешительной, в том числе и для Северной столицы.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 14 марта, в Петербурге зафиксирован 1221 случай инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 154 жителя города. Скончались от заболевания восемь горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1675 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 897 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией