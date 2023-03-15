Еще и сибирская язва в придачу: в России выявлено два случая заражения

Сегодня, 15 марта, стало известно, что два человека заболели сибирской язвой в Чувашии. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Сейчас известно, что проведено специальное оперативное совещание по этому вопросу. Как сообщил Николаев, какой-либо угрозы для жизни инфицированных сейчас нет. Однако диагноз «Сибирская язва» действительно подтвержден, а зараженные уже госпитализированы и получают необходимое лечение.

Николаев отметил, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести, врачи дают положительный прогноз.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 32 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом.