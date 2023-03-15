От коронавируса скончались 32 жителя России

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 32 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с воскресенье, 14 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 8,1% и составило 1691 человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали четверых жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет, подозреваемых в подготовке и совершении четырёх убийств в 1995 и 1996 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.