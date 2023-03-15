От коронавируса скончались 32 жителя России

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 32 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с воскресенье, 14 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 8,1% и составило 1691 человек.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали четверых жителей региона в возрасте от 50 до 70 лет, подозреваемых в подготовке и совершении четырёх убийств в 1995 и 1996 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В петербургском трамвае пострадал ребенок
Еще и сибирская язва в придачу: в России выявлено два случая заражения
Петербуржцы распылили газовый баллончик в лицо сотруднику сауны
От коронавируса скончались 32 жителя России
В Петербурге нашли подозреваемых в убийствах 90-ых
В России сделана 101 тысяча тестов на ковид
Уехал — не возвращайся? Ждут ли уехавших из России после СВО
Парламент Петербурга одобрил отсрочку сноса «Нарвской заставы»