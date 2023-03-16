В ночь с 15 на 16 марта жители Петербурга и Ленобласти заметили северное сияние

В ночь с 15 на 16 марта, примерно с 00:30 до 01:30 жители Санкт-Петербурга и Ленобласти могли заприметить северное сияние. Его было видно над Финским заливом, а также с южного берега в Ломоносовском районе. Если быть точнее, то вблизи Соснового Бора. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Как пишет автор телеграм-канала, сначала северное сияние напоминало серое облачко, которое показало несколько лент и лучиков. Но позднее оно разрослось так, что просияло над головой.

Ранее сообщалось, что даже здоровый образ жизни и сбалансированное питание не всегда гарантируют достаточное содержание в организме всех необходимых ему веществ и витаминов. О том, как выявить их нехватку, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

При этом о нехватке какого-то конкретного витамина речи, как правило, не идет. Чаще организм нуждается сразу в комплексе недостающих веществ.