В Петербург привезут 25 автобусов для маршрута от «Московской» до Пулково

В 2023 году Петербург приобретет 25 автобусов большого класса. Они будут курсировать по маршрутам №39 и №39Э. Маршрут следствия — станция метро «Московская» — аэропорт Пулково. Об этом рассказала пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Уточняется, что все автобусы будут удобны для маломобильных граждан, общая вместимость каждого автобуса — 155 человек.

Также стало известно, что новые автобусы оборудуют стеллажами для багажа, принтером для печати посадочных талонов, а также медиакомплексами для трансляции информации о перелетах. Такая функция доступна для туристов только в Петербурге.

Ранее стало известно, что в 11:00 станции «Балтийская» и «Владимирская» открыты на вход, работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга в своих социальных сетях. Ранее организация сообщала, что на Линии 1 поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам.