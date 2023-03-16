Станции «Балтийская» и «Владимирская» вновь открыты на вход в Петербурге

В 11:00 станции «Балтийская» и «Владимирская» открыты на вход, работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга в своих социальных сетях.

Ранее организация сообщала, что на Линии 1 поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. От станции «Балтийская» до станции «Площадь Ленина» движение было временно приостановлено. Позднее вовсе было принято решение закрыть станции «Балтийская» и «Владимирская» на вход. Метрополитен просил пользоваться станциями «Нарвская», «Достоевская».

Ранее сообщалось, что начиная с 2019 года торговые и дистрибуционные компании построили в городе на Неве более 600 тысяч квадратных метров складских помещений. Всего за этот период было сдано более 1,073 миллиона квадратных метров качественных складских площадей, то есть на ритейл и дистрибьюторов пришлось 56% от общего объема ввода.

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