Забыл? Беглов игнорирует кризис девелоперов Петербурга

Совсем недавно губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью изданию ТАСС. Все бы ничего, но возникает вполне логичный вопрос: а почему не местным изданиям? Ах да, местные прекрасно помнят про всевозможные проблемы и болевые точки города. Беглов же либо забывает про свои обещания, либо блестяще делает вид, что ничего и не говорил.

Интервью было масштабным, вот только ряд «больных мозолей» бизнеса Беглов решил пропустить. Хотя, может, это он так заботится и просто не сыплет соль на рану? Как бы то ни было, а вот мимо прошла проблема девелоперов. Как пишет Мойка78, они создают тысячи рабочих мест, развивают производство, вот только одно но: родажи квартир у них сокращаются. Очевидно, что внимание властей сейчас для них совсем не будет лишним.

Забыли и про стивидоров. Им Беглов посвятил всего пару строк: «Ощутимым был для города уход крупных морских перевозчиков. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга снизился на 37,5%. Город принял ряд мер для поддержки стивидорных компаний».

Совсем немногословно, с учетом того, что куда важнее сейчас для сферы повышение грузооборота портов в условиях санкций.