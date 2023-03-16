Петербург и Минск закрепили дружбу на 14 миллиардов рублей

В Петербурге состоялся Второй Белорусский продовольственный форум. Он оказался более чем стоящим для Петербурга. Как выяснилось, форум принес городу на Неве контрактов на 14,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного в своих социальных сетях.

Власти считают, что форум успел уже себя зарекомендовать как эффективный формат переговоров для бизнесов обоих сторон. Форум — про новые возможности и экономические связи.

Всего в форуме на этот раз приняли участие более 400 компаний из обоих государств суммарно. Интересно, что и представителей российских регионов стало на форуме больше — в этот раз 19.

В рамках форума состоялись деловые встречи и сессии, работала белорусская продовольственная выставка, проводились дегустации продуктов питания.

Ранее сообщалось, что только отрасль туризма смогла более-менее оклематься после затяжного ковидного кризиса, как ее окунули в новый. Из-за «закрытого неба» от многих авианаправлений Россия оказалась отрезана. К счастью, не сложилось такой ситуации, что доступ нам открыт только в пределах страны. Сохранилось много направлений, к ним прибавились даже новые. Рассказываем, куда можно запланировать отпуск сейчас.