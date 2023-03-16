Петербуржцы начали разбрасываться BMW

В Петербурге гендиректор дилерской компании лишился авто. Об этом Gazeta.SPb рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, 23-летний молодой человек обратился в отделение полиции, так как у него украли внедорожник BMW X-7. Полицейские завели уголовное дело по статье о краже. Поясняется, что заявление от потерпевшего поступило 3 марта.

Авто было припарковано на улице Димитрова во Фрунзенском районе Петербурга, рассказывает сам потерпевший. Так машины и стояла с конца декабря 2022 года по конец февраля 2023 года. Сам владелец был в это время в Москве, а сейчас обнаружил пропажу. Сейчас полиция ищет автовора.