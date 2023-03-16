Петербуржцы все больше лезут в кредитки

В Петербурге за февраль 2023 года финансовые учреждения выдали 34,6 тысячи кредитных карт. Этот показатель на 9,8% больше, если сравнивать с январем этого же года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за этот период граждане получили 935 тысяч кредитных карт, что в сравнении с январем больше на 7,8%. В то же время по сравнению с февралем 2022 года этот показатель снизился на 16,2%.

Как рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, с августа 2022 года кредитные карты все-таки стали выдаваться все реже и реже. Причиной тому — общая ситуация неопределенности. В таких условиях заемщикам удобнее выбрать сберегательный режим и не наращивать долги.

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