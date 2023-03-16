Президент Путин высказался об отмене ЕГЭ

Сколько лет уже мусолится тема отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ)? Кажется, что целую вечность. Кто уже только не высказывался по поводу плюсов и минусов такого варианта экзаменов. В этот раз свое мнение высказал президент России Владимир Путин.

С его слов, полная отмена не улучшит ни качество, ни доступность образования. Он отметил, что понимает то, что у такого экзамена есть много минусов. В курсе президент и того, что возможно в таком формате и начетничество — оно правда существует, говорит он.

В то же время ЕГЭ — возможность для детей с периферии — в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках. Так дети смогут учиться в ведущих вузах страны, отметил президент, передает ТАСС.

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