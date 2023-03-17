В Петербурге и Ленобласти стали меньше строить жилье

За первые два месяца 2023 года, Ленобласти и Петербурге в частности, застройщики возвели 10 тысяч квартир или же 836,6 тысячи «квадратов» жилья. Об этом пишет Restate.ru.

Между застройщиками все распределяется следующим образом: 4 517 квартир построили в Ленобласти за счет собственных и привлеченных средств, еще 5 540 квартир сдали строительные компании. Интересно, что этот показатель на 2,6% больше, чем за первые два месяца прошлого года. В то же время, если сравнивать уже с 2022 годом в целом, то показатели падают 8,2%, уточняет издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за февраль 2023 года финансовые учреждения выдали 34,6 тысячи кредитных карт. Этот показатель на 9,8% больше, если сравнивать с январем этого же года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).