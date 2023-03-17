Скинули на бабушек: чем плохо такое воспитание?

Нередко воспитанием детей занимаются их бабушки и дедушки, просто потому, что родители целиком и полностью погружены в работу. Вот только задумывались ли они когда-нибудь, чем плохо такое воспитание?

Как пишет Табло СМИ, одна из проблем заключается в том, что родители — главные люди в жизни любого ребенка. Так же роли будут попросту путаться. Более того, подходы к воспитанию у родителей и бабушек с дедушками могут кардинально отличаться. Если оно так, то конфликтов избежать будет непросто.

Другая проблема — развитие ответственности у ребенка. Бабушки нередко включают гиперопеку, ведь чувствуют весь вес ответственности, который на них пал. В таком случае ребенок в какой-то момент может привыкнуть, что все и всё делают за него. Более того, он вряд ли будет осознавать, что в этом не так — ведь ему так уже привычно.