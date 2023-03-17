Россияне все больше опасаются ковида

Что ж, уже давно ежедневная новостная рубрика для россиян — статистика по коронавирусу. Да, болячка вцепилась не только в Россию, но в весь мир. Да так, что, кажется, это всерьез и надолго.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. При этом только за последние сутки проведена 130 тысяча тестов на коронавирус, говорят в ведомстве.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее Gazeta.SPb писала, что нередко воспитанием детей занимаются их бабушки и дедушки, просто потому, что родители целиком и полностью погружены в работу. Вот только задумывались ли они когда-нибудь, чем плохо такое воспитание?