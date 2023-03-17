В России от коронавируса скончались 35 жителей

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 35 человек скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с четвергом, 16 марта, ситуация несколько улучшилась. Однако негативные тенденции прослеживаются в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число увеличилось на 9,1% и составило 1520 человек.

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