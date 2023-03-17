МВД Индии разъяснило новые правила о сроках действия электронных виз

МВД Индии разъяснило новые правила о сроках действия электронных виз. Так, теперь находится россияне на территории Индии беспрерывно смогут не больше 90 дней, если речь идет об электронной туристической визе.

Суммарно же продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней.

«Данные изменения распространяются на уже выданные электронные визы», — сообщает посольство России в Индии.

Также в ведомстве дали россиянам рекомендацию: лучше обновить ранее выданные документы.

Ранее Gazeta.SPb писала, что нередко люди подмечают, что политик Владимир Жириновский предугадывал ход исторических событий. Много было сказано и про ситуацию с Украиной. Например, Владимир Вольфович говорил о том, что эту страну может ждать развал.

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