Развал Украины и уход эпохи господства Америки: главные предсказания Владимира Жириновского

Нередко люди подмечают, что политик Владимир Жириновский предугадывал ход исторических событий. Много было сказано и про ситуацию с Украиной. Например, Владимир Вольфович говорил о том, что эту страну может ждать развал.

С большей долей вероятности, говорил Жириновский, все вернется к Малороссии и Галиции. У территории Галиции будет столица Львов — вот в таком виде страна может быть и попадет в Евросоюз. А вот территория Малороссии — присоединится к России, пишет nwpress, цитируя слова политика.

Более того, Жириновский считал, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины в ее существующих границах.

Помимо этого, Владимир Жириновский неоднократно пророчил Америке спад ее господства в мире. По его мнению, дальше у руля будет мощный союз — Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. В совокупности население этих стран достигает 400 миллионов человек.