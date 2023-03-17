Предприятиям Петербурга не хватает рук

Промышленным предприятиям Петербурга требуются руки, желательно — много. За 2022 год число трудящихся в этом направлении возросло на 28 тысяч человек. Однако и это не спасло отрасль от дефицита кадров — требуется еще 20 тысяч человек.

Так, больше всего в людях нуждаются сферы машиностроения, оборонной промышленности, а также радиоэлектроники.

По данным издания Neva.Today, в области машиностроения ощущается нехватка 5 тысяч специалистов, а в легкой промышленности не хватает тысячи работников.

Ранее Gazeta.SPb писала, что всем отраслям приходилось так или иначе проходит адаптацию под новые реалии жизни. Прилично пришлось перелопатить и рынок труда. Тенденции менялись одна за другой. Рассказываем, что сейчас наиболее ценно. Банально, но факт — как никогда стали интересны сотрудники с опытом работы. При этом, чем больше того самого опыта и чем он более положителен, тем лучше.