Нестареющий Олдмен! Что посмотреть на 65-летие актера

В следующий вторник, 21 марта, известный британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдмен празднует свое 65-летие. Gazeta.spb подготовила список фильмов, которые стоит посмотреть в выходные перед этим днем.

Родившийся в Лондоне в 1958 году Гэри Леонард Олдман обрел славу в возрасте тридцати лет, после того как сыграл в фильмах «Сид и Нэнси» (1986 год) и «Навострите ваши уши» (1987 год). За игру в них кинокритик Роджер Эберт назвал его «лучшим молодым британским актером современности».

Первая картина повествует об известном музыканте Сиде Вышесе (Гэри Олдмен). Эпическая драма рассказывает о музыке и 70-ых. Второй фильм рассказывает историю, основанную на биографии когда-то успешного английского драматурга Джона Ортона, также исполненного Гэри Олдменом.

Вне всяких сомнений, внимание зрителей заслуживают фильмы, которым актер обязан тремя номинациями на премию «Оскар»: Шпион, выйди вон!» (2011), «Темные времена» (2017) и «Манк» (2020).

Говоря о Гэри Олдмене нельзя не вспомнить картину «Леон», снятую известным кинорежиссером Люком Бессоном, а также его роли в таких блокбастерах как «Пятый Элемент», снятый тем же автором, и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. И если в первых двух случаях британский актер исполнял роли отпетых негодяев, то в серии фильмов о супергерое в плаще он предстал перед зрителями как блюститель закона – комиссар Джеймс Гордон.

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