В Алтае МЧС пришлось спасать 4 подростков со скалы

Приключения на выходных закончились для группы из четверых подростков, взобравшихся на гору в Алтае, спасательной операцией. Сотрудникам экстренных служб пришлось снимать их со скалы, поскольку сами «альпинисты» сделать этого уже не смогли.

«В селе Рыбалка трое девочек и один мальчик в возрасте 15-16 лет поднялись на гору и не смогли самостоятельно спуститься», – рассказали в официальном telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В спасении незадачливых скалолазов приняли участие спасатели из Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, поисково-спасательного отряда Республики Алтай и пожарные ПЧ №31 «Долина Алтая».

Пользуясь альпинистским снаряжением, они смогли снять детей с горы без происшествий. Подростки-экстремалы не пострадали и в настоящий момент находятся в безопасности.

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