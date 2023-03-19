Прокурор МУС сожалеет об «аресте» Путина

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) вынес решение о выдаче ордена на «арест» президента России Владимира Путина. По словам прокурора Карима Хана, данный факт вызывает сожаление.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать – это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», – высказался он в рамках своего интервью телеканалу CNN.

Следует отметить, что «арестованы» были не только глава Российской Федерации, но и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уже прокомментировала сложившуюся ситуацию и подчеркнула, что решение МУС не помешает ей продолжать работу.

Примечательно и то, что Международный уголовный суд является инстанцией, юрисдикцию которой Россия просто не признает. Это делает любые «аресты» с его стороны несущественными.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Кремль должен ответить на решение МУС санкциями в отношении его судей.