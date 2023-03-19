На улице Дыбенко в Петербурге хулиган открыл огонь из пистолета

Днем в субботу, 18 марта, в Санкт-Петербурге, на перекрестке улиц Дыбенко и Большевиков дорожный конфликт привел к стрельбе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно опубликованной информации, сведения о происшествии были получены сотрудниками полиции Невского района в 15:48. Известно, что водитель автомобиля Chevrolet Niva ударил 31-летнего заявителя, а затем выстрелил из пистолета. Закончив «представление», дебошир направился в сторону Кудрово.

Правоохранителям потребовалось 15 минут, чтобы на улице Чудновского затормозить разыскиваемый автомобиль. После этого 43-летний водитель был доставлен в отдел полиции.

«Изъят газовый пистолет, с пустым магазином внутри, 4 газовых баллона и пластиковый контейнер со снарядами», – написали в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что оружие у задержанного не числится.

Уголовное дело пока не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что у петербуржца нашли пистолет и заготовки под взрывчатку.