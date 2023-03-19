На иномарки, ввозимые в Россию, обяжут ставить тревожные кнопки

С 1 июня текущего года владельцев иномарок, импортируемых из-за рубежа, обяжут устанавливать кнопку вызова экстренных служб. Это позволит как обезопасить граждан, так и прижать нечистых на руку дельцов и спекулянтов.

Следует отметить, что установка устройства для вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС объединяет машины, производимые в Российской Федерации и других странах Таможенного союза вот уже шесть лет. Весной прошлого года требование было временно отменено из-за нехватки комплектующих, но теперь проблем с этим возникнуть уже не должно. Об этом заявил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По мнению ряда экспертов, затягивание моратория сопряжено с прямой опасностью для жизни автомобилистов. Наличие устройства, сигнализирующего о случившемся дорожно-транспортном происшествии, позволяет спасательной бригаде оказаться на месте происшествия в кратчайшие сроки.

При этом к системе пока подсоединены 20% российского автопарка – около 9,2 миллиона автомобилей. И число экстренных вызовов только продолжает расти, заявляют операторы.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что с помощью тревожных кнопок у авторынка появится рычаг воздействия на «серых» брокеров, которые ввозят в страну иномарки. В том числе и из недружественных стран. Необходимость оснащать все автомобили кнопками SOS позволит контролировать этот процесс с снизить долю, например, японских подержанных автомобилей.

С другой стороны, для человека, который уже готов потратить несколько миллионов на новый автомобиль, вопрос о доплате за установку тревожной кнопки не встанет так остро, считают эксперты.

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