Психолог рассказала, как почувствовать себя счастливым

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается Международный день счастья. Психолог Станислава Зарудная рассказала, что надо делать, чтобы стать немного счастливее.

По ее словам, обретение счастья напрямую связано с удовлетворением базовых и эмоциональных потребностей человека. Этой мыслью она поделилась во время интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

В первую очередь, утверждает эксперт, следует сконцентрировать внимание на эмоциональных потребностях: в любви, в свободе и самостоятельности. Необходимо заняться тем, что мешают делать какие-либо внутренние ограничения.

«Абсолютного счастья не существует. Для каждого оно представлено своим набором ценностей […] Для кого-то это семейные ценности, для кого-то – достижения в профессиональной сфере», – добавила Станислава Зарудная, отметив важность определения этого набора и его конкретизации.

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