День Весеннего солнцеворота: чем примечательно 21 марта

В понедельник, 21 марта отмечается один из праздников, связанных с солнечным циклом – Весенний солнцеворот. В этот день солнечные лучи равномерно распределяются по половине Земли, а ночь становится 12-часовой.

В прежние времена люди с трепетом относились к смене времен года и приходу весны. С периодами равноденствия были связаны различные обычаи и верования. Так, например, к ним относится традиция держать ветку зеленой вербы без воды в доме. Она, считали раньше, может защитить жильцов от болезней и горестей, пишет «Табло СМИ».

Другая традиция – готовка выпечки в виде жаворонков, которая символизировала пробуждение природы и всеобщее обновление. Для жителей Руси День Солнцеворота был связан с различными приметами. Так жившие в древности люди верили, что прилет жаворонков – это добрый знак, означающий приход теплой и благоприятной весны.