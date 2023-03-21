Стало известно, сколько жизней петербуржцев унес ковид за сутки

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 20 марта, в Петербурге зафиксирован 1226 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 137 жителей города. Скончались от заболевания десять горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1898 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 905 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что российские ученые смогли узнать, как отдельным опухолевым клеткам удается пережить химеотерапию. Оказывается, процедура может «состарить» их, после чего они вновь «молодеют», рассказали в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Пластичность и приспосабливаемость особенно ярко выражены у опухолевых клеток, чем и объясняется «живучесть» болезни даже при использовании такой меры как химеотерапия.