В Петербурге пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ

22 марта в 17.00 в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ. Перед гостями выступят первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Мероприятие откроет первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Геоскан» Алексей Юрецкий и вице-президент АО «Фармасинтез» Олег Астафуров, участники первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ Женя Ершов (Ershov) и Иван Борисов.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Главная цель движения — обеспечить продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Кроме того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения творческих идей, в том числе в формате шоу, и реализовать свой собственный медиапроект. Среди целей новой организации также — формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде. Стать участником ВЫЗОВа сможет любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания.

«Движение ВЫЗОВ будет постоянно действующей структурой, которая поможет творческой молодежи раскрыть таланты, эффективно реализовать себя и стать лидерами общественного мнения в сфере науки и культуры. Сообщество откроет для участников новые возможности, даст им все необходимое для уверенного старта в медиасреде. Наши ребята смогут осуществить самые смелые идеи, а мы как организаторы, в свою очередь, поможем им с продвижением. Наиболее отважные участники сообщества попробуют свои силы в кастинге шоу «Вызов» на ТНТ, по итогам которого 12 человек войдут в число героев реалити-шоу», — сказала Наталья Попова.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ было создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People. Впервые проект был анонсирован Натальей Поповой и Алиной Зиннатуллиной в рамках студенческого фестиваля СтудФест, который прошел в культурном пространстве Севкабель Порт 25 января.

«В последнее время молодое поколение начало активнее интересоваться научно-популярным контентом. В медиасфере стало появляться все больше авторов и экспертов, которые популярным языком рассказывают о культуре, науке и искусстве. Мы хотим дать им возможность заявить о себе на всю страну и быть услышанными широкой аудиторией. Наука — это новый тренд, и сообщество ВЫЗОВ будет способствовать его популяризации», — заявила Алина Зиннатуллина.

Посетить презентацию сообщества ВЫЗОВ смогут все желающие студенты, заполнив форму регистрации по ссылке: https://vyzov-event.timepad.ru/event/2357560/

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