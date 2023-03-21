В Петербурге пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ

В Петербурге пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ
фото: baltphoto

22 марта в 17.00 в Санкт-Петербургском государственном университете пройдет презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ. Перед гостями выступят первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Мероприятие откроет первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Геоскан» Алексей Юрецкий и вице-президент АО «Фармасинтез» Олег Астафуров, участники первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ Женя Ершов (Ershov) и Иван Борисов.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Главная цель движения — обеспечить продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Кроме того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения творческих идей, в том числе в формате шоу, и реализовать свой собственный медиапроект. Среди целей новой организации также — формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде. Стать участником ВЫЗОВа сможет любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания.

Фото предоставлено продюсерским центром Insight People

«Движение ВЫЗОВ будет постоянно действующей структурой, которая поможет творческой молодежи раскрыть таланты, эффективно реализовать себя и стать лидерами общественного мнения в сфере науки и культуры. Сообщество откроет для участников новые возможности, даст им все необходимое для уверенного старта в медиасреде. Наши ребята смогут осуществить самые смелые идеи, а мы как организаторы, в свою очередь, поможем им с продвижением. Наиболее отважные участники сообщества попробуют свои силы в кастинге шоу «Вызов» на ТНТ, по итогам которого 12 человек войдут в число героев реалити-шоу», — сказала Наталья Попова.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ было создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People. Впервые проект был анонсирован Натальей Поповой и Алиной Зиннатуллиной в рамках студенческого фестиваля СтудФест, который прошел в культурном пространстве Севкабель Порт 25 января.

«В последнее время молодое поколение начало активнее интересоваться научно-популярным контентом. В медиасфере стало появляться все больше авторов и экспертов, которые популярным языком рассказывают о культуре, науке и искусстве. Мы хотим дать им возможность заявить о себе на всю страну и быть услышанными широкой аудиторией. Наука — это новый тренд, и сообщество ВЫЗОВ будет способствовать его популяризации», — заявила Алина Зиннатуллина.

Посетить презентацию сообщества ВЫЗОВ смогут все желающие студенты, заполнив форму регистрации по ссылке: https://vyzov-event.timepad.ru/event/2357560/

Аккредитация для СМИ обязательна. По вопросам аккредитации обращаться к Марии Рытовой, заместителю PR-директора Insight People. Контакт для связи: +7 (929) 577-28-55

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