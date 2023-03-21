Автор песни «Плачу на техно» предсказал свою смерть?

В сети вовсю обсуждают смерть одного из самых популярных исполнителей современного времени — одного из основателей музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова.

Сейчас фанаты вовсю обсуждают то, что, кажется, исполнитель сам себе предсказал такую смерть. Но обо всем по порядку.

Из Волги 20 марта извлекли тело. Как оказалось, это был Дмитрий Свиргунов. В ночь на 20 марта группа из молодых людей вышла на лед реки в Ярославской области и провалилась под него.

В комментариях в социальных сетях и под клипом к песне «Volga» фанаты вовсю говорят о том, что песня оказалась пророческой. Всё дело в том, что в песне есть строчка «С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону».

Так, фанаты пишут, что «вот и забрала его Волга», «Кто мог знать, что песня окажется пророческой?!», «Кто бы знал, что спустя время строчки песни станут правдой», «Песня теперь имеет совсем другой смысл».

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