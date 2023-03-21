В Петербурге вор погорел на табаке

В Петербурге наряд Росгвардии выловил уроженца Ленобласти, который украл продукцию на табачной фабрике. Все случилось 20 марта в 08:35 в предприятии на Волхонском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вором оказался работник этого же предприятия. Мужчина-накладчик в конце смены спрятал табачную продукцию в своем рюкзаке. Правда, сдали его коллеги по цеху, нажав тревожную кнопку.

Как выяснил на месте происшествия наряд росгвардейцев, мужчина попытался вынести 54 пачки сигарет. Теперь мужчина находится в отделении полиции. Уже выяснилось, что ранее он был судим за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее мы сообщали, что названа причина смерти двух мужчин на улице Кораблестроителей. Известно, что 19 марта на улице Кораблестроителей в жилом доме произошел пожар. Сотрудники местного ГУ МЧС эвакуировали на улицу двух мужчин.