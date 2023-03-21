В Петербурге поймали вора-чистюлю

В Невском районе Петербурга росгвардейцы задержали посетителя магазина, похитившего товары из гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, вечером 19 марта уроженец одной из среднеазиатских республик решил обокрасть сетевой гипермаркет на проспекте Большевиков. Из магазина он стащил три электрических зубных щетки и контрацептивы. Не оплатив товары, он прошел мимо кассы.

Его заметил персонал и нажал тревожную кнопку. К месту происшествия выехал наряд Росгвардии. Мужчину задержали, а награбленное изъяли. В общем и целом, мужчина попытался сэкономить 20 тысяч рублей, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Петербурге наряд Росгвардии выловил уроженца Ленобласти, который украл продукцию на табачной фабрике. Все случилось 20 марта в 08:35 в предприятии на Волхонском шоссе.