В Петербурге поймали вора-чистюлю

В Невском районе Петербурга росгвардейцы задержали посетителя магазина, похитившего товары из гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По имеющимся данным, вечером 19 марта уроженец одной из среднеазиатских республик решил обокрасть сетевой гипермаркет на проспекте Большевиков. Из магазина он стащил три электрических зубных щетки и контрацептивы. Не оплатив товары, он прошел мимо кассы.
Его заметил персонал и нажал тревожную кнопку. К месту происшествия выехал наряд Росгвардии. Мужчину задержали, а награбленное изъяли. В общем и целом, мужчина попытался сэкономить 20 тысяч рублей, говорят в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Петербурге наряд Росгвардии выловил уроженца Ленобласти, который украл продукцию на табачной фабрике. Все случилось 20 марта в 08:35 в предприятии на Волхонском шоссе.