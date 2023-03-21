В заброшке Выборгского района нашли человеческие останки

Чем только Петербург не удивляет. Всегда находок в этом городе масса, но про них точно не стоит знать особо впечатлительным. На этот раз в одной из заброшек города нашли человеческие останки. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Такую находку заприметили полицейские 20 марта. В заброшенном двухэтажном доме на Лесной улице в Приморске произошел пожар. Правоохранители направились на вызов для установления обстоятельств.

Как выяснилось, из-за огня кровля постройки обрушилась. Как итог, отыскали человеческие останки, пострадавшие от огня. Из-за состояния тела пол и возраст определить невозможно.

Ранее сообщалось, что завершены поиски нападавших на пассажира автобуса в Невском районе. Все случилось 12 февраля 2023 года. В тот день в отделение полиции Невского района пришел с заявлением 22-летний петербуржец.