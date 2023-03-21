У жителей Колпино на время отберут часть Вознесенского шоссе

И снова здравствуйте, дорожные ограничения. Да, на этот раз к дорожным испытаниям нужно подготовиться жителям Колпинского района. Об этом сообщает государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Так, со среды, 23 марта, ограничат движение в этом районе. Так, водителям стоит ждать ограничений с 23 по 25 марта на участках Вознесенского шоссе. Речь идет о дорогах у Водопадной улицы и Водопадной улицы у Вознесенского шоссе в Колпино. Причина ограничений, спросите вы? Строительство газопровода, ответят вам в ГАТИ.

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