В Петербурге мужчина угрожал взорвать несколько зданий

В отделение полиции Калининского района Петербурга поступило три сообщения с телефона местного жителя региона. Все они были с угрозами минирования зданий в регионе. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По его данным, полицейские обыскали все здания, но так и не нашли никаких взрывоопасных устройств и веществ. Тогда полицейские узнали место регистрации звонившего. Однако там его не оказалось, дверь открыл его брат. Он утверждал, что не видел родственника около 1,5 месяца, а общение с ним и не поддерживал.

Петербуржец пояснил, что не знает, где его брат. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП на КАДе с участием спецтехники. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.