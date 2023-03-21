На Дрезденской улице нашли труп с множеством гематом

В понедельник, 20 марта, в Петербурге был обнаружен очередной труп. На этот раз в отделение полиции обратился мужчина, который рассказал, что увидел труп своей знакомой в квартире дома на Дрезденской улице. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По его словам, найден был труп женщины, которой на вид 50-55 лет. На ее теле зафиксировано множество гематом. Сам заявитель утверждает, что увечья — дело рук сожителя женщины. Мужчина-заявитель за день до пересекался с погибшей, та рассказала о ссоре со своим сожителем.

Теперь тело отправили в морг, чтобы установить причины смерти. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что водолазы нашли тело основателя группы Cream Soda, провалившегося под лед.