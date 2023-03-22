Петербургские депутаты засекречивают персональные данные о доходах

В Санкт-Петербурге депутаты получили разрешение на сокрытие своих персональных данных в декларациях о доходах. Соответствующий законопроект окончательно приняли на заседании Законодательного собрания сегодня, 22 марта.

В поддержку проекта выступили 34 депутата из 50. Согласно новым правилам, документы будут публиковаться с указанием имущества и доходов, однако вместо имен в них будут указаны условные обозначения: «депутат В» и так далее.

Не поддержавшие инициативу парламентарии едины во мнении, что «анонимные» декларации скорее приведет к потере репутации Законодательного собрания. Депутаты, придерживающиеся этой позиции, пообещали публиковать свои декларации, не скрывая личных данных, и в дальнейшем.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что думают депутаты про скрытие данных в декларациях. Так, например, по словам парламентария Дениса Четырбока доверие к Законодательному собранию складывается не из открытости данных о доходах.

Депутаты ЗакСа законодательное собрание


 

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