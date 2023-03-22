Презентации молодежного сообщества ВЫЗОВ пройдет в прямом эфире

Сегодня состоится онлайн трансляция презентации молодежного сообщества ВЫЗОВ, которая начнется в 17.00. Трансляция будет доступна на официальном сайте сообщества: https://vyzov23.ru/translation и на официальном RUTUBE-канале: https://rutube.ru/channel/30594483/

Перед гостями выступят первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Мероприятие откроет первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Геоскан» Алексей Юрецкий и генеральный директор компании «Фармасинтез — Норд» Михаил Квасников. В презентации примут участие резидент Insight People Женя Ершов и Иван Борисов, участник первого сезона шоу «Вызов» из команды интеллектуалов.

Молодежное сообщество ВЫЗОВ — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Главная цель сообщества — обеспечить продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Кроме того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения творческих идей, в том числе в формате шоу и реализовать свой собственный медиапроект. Среди целей новой организации также — формирование общественного мнения о важности развития науки, инновационных разработок и культуры в молодежной среде. Стать участником ВЫЗОВа сможет любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания.

«Сообщество ВЫЗОВ будет постоянно действующей структурой, которая поможет творческой молодежи раскрыть таланты, эффективно реализовать себя и стать лидерами общественного мнения в сфере науки и культуры. Оно откроет для участников новые возможности, даст им все необходимое для уверенного старта в медиасреде. Наши ребята смогут осуществить самые смелые идеи, а мы как организаторы, в свою очередь, поможем им с продвижением. Наиболее отважные попробуют свои силы в кастинге шоу «Вызов» на ТНТ, по итогам которого 12 человек войдут в число героев реалити-шоу», — сказала Наталья Попова.

Посетить презентацию сообщества ВЫЗОВ смогут все желающие студенты, заполнив форму регистрации по ссылке: https://vyzov-event.timepad.ru/event/2357560/