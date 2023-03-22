Коммунальным курильщикам в Петербурге перекрыли кислород

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило штрафы за курение в общежитиях и коммунальных квартирах. Законопроект прошел третье чтение.

Принятый в третьем чтении проект предполагает, что за курение табака в том или ином виде в указанных категориях жилья повлечет за собой административную ответственность. Изменения в законодательстве поддержали 36 депутатов, ее противников не нашлось в принципе.

Теперь курение табака использование кальянов, вейпов и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции в общежитиях и коммунальных квартирах повлечет за собой штрафы от 500 до полутора тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что некоторым петербуржцам могут запретить курение кальянов и вейпов. Ранее этот запрет распространялся исключительно на табак, но теперь сфера, которые он охватывает, может расшириться.