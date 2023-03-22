Дочь Джигана и Самойловой «избили» в школе

Старшую дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой избили в элитной школе, расположенной в Москве. Мыслями о произошедшем мать девочки поделилась в социальных сетях.

«Случилась неприятная ситуация. Мне физически необходимо разделить это. Ариела вчера сказала: «Меня в школе избили». Ее побил мальчик», – рассказала модель и родительница, отметив, что ее 12-летняя дочь никого не оскорбляет и конфликтностью не отличается.

По словам матери ребенка, конфликт был успешно улажен при посредничестве школы, однако осадок от ситуации все равно остался:

«Никогда не думала, что такое может случиться с моими детьми», – заключила Сомойлова.

В сети ходит версия о том, что инцидент произошел во время отработки эвакуации, когда ребенок звездной пары дернула одноклассника за галстук, а он оттолкнул ее в ответ. Впоследствии девочка описала это родителям как «избиение».

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