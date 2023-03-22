Подростки открыли новый способ сокрытия возраста

Спиртное, сигареты или ночной клуб – вещи, недоступные совершеннолетним по закону. В попытке обойти ограничения, некоторые подростки идут на всевозможные ухищрения. На этот раз в ход пошли сувенирные странички, в которых указывается ненастоящий возраст.

Говоря о сувенирных страничках. Набирающий популярность тренд подразумевает сокрытие первой страницы паспорта сувенирной – на ней указывается совсем другой возраст. Отличить фальшивую страницу от настоящей порой бывает сложно, и здесь ответственность ложится на продавцов.

«В случае малейшего сомнения они должны досконально проверить документ, снять с него обложку, сравнить фотографии и посмотреть целостность страниц», – пишет «Табло СМИ».

Также отмечается, что некоторые сотрудники магазинов и ночных заведений, к сожалению, не придают должного значения этой проблеме и, как следствие, дорого расплачиваются. Так штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним – сознательную или же нет – могут доходить до двухсот тысяч для физлиц и до полумиллиона, в случае с юридическими.